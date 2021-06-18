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«Наводимо порядок». Зеленський назвав шість питань, які розглянула РНБО

Автор:
Софія Телішевська
Дата:
«Наводимо порядок». Зеленський назвав шість питань, які розглянула РНБО

Getty

Володимир Зеленський назвав головні результати засідання РНБО, яке відбулося у пʼятницю, 18 червня.

Президент перелічив шість пунктів:

  • Схвалено Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу.

Ця стратегія визначає основні напрями та завдання державної військово-промислової політики та передбачає удосконалення системи стандартизації, уніфікації та управління якістю продукції відповідно до стандартів НАТО.

  • Розглянуто питання військово-технічної співпраці України з іншими державами.
  • Продовжено санкції проти низки осіб, проти яких обмеження були впроваджені рішенням РНБО від 21 червня 2018 року.
  • Ухвалено рішення про запровадження санкцій ще проти 12 осіб, які перебувають у статусі субʼєкта підвищеного злочинного впливу.
  • Запроваджено санкції щодо Дмитра Фірташа, Павла Фукса, Сергія Чемезова та Михайла Шелкова.
  • Анульовано низку ліцензій на видобуток титану та інших ресурсів. Ліцензії, зокрема, на видобуток природного газу, повернуті державі.

Назвавши результати засідання, президент зазначив, що «наводить порядок», та побажав гарних вихідних.