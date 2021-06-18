«Наводимо порядок». Зеленський назвав шість питань, які розглянула РНБО

Володимир Зеленський назвав головні результати засідання РНБО, яке відбулося у пʼятницю, 18 червня.

Президент перелічив шість пунктів:

Схвалено Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу.

Ця стратегія визначає основні напрями та завдання державної військово-промислової політики та передбачає удосконалення системи стандартизації, уніфікації та управління якістю продукції відповідно до стандартів НАТО.

Розглянуто питання військово-технічної співпраці України з іншими державами.

Продовжено санкції проти низки осіб, проти яких обмеження були впроваджені рішенням РНБО від 21 червня 2018 року.

Ухвалено рішення про запровадження санкцій ще проти 12 осіб, які перебувають у статусі субʼєкта підвищеного злочинного впливу.

Запроваджено санкції щодо Дмитра Фірташа, Павла Фукса, Сергія Чемезова та Михайла Шелкова.

Анульовано низку ліцензій на видобуток титану та інших ресурсів. Ліцензії, зокрема, на видобуток природного газу, повернуті державі.

Назвавши результати засідання, президент зазначив, що «наводить порядок», та побажав гарних вихідних.