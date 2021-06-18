«Наводим порядок». Зеленский назвал шесть вопросов, которые рассмотрел СНБО

Владимир Зеленский назвал главные результаты заседания СНБО, которое состоялось в пятницу, 18 июня.
Президент перечислил шесть пунктов:
- Одобрена Стратегия развития оборонно-промышленного комплекса.
Эта стратегия определяет основные направления и задачи государственной военно-промышленной политики и предусматривает усовершенствование системы стандартизации, унификации и управления качеством продукции в соответствии со стандартами НАТО.
- Рассмотрены вопросы военно-технического сотрудничества Украины с другими государствами.
- Продолжены санкции против ряда лиц, ограничения против которых были введены решением СНБО от 21 июня 2018 года.
- Принято решение о введении санкций против 12 лиц, находящихся в статусе субъекта повышенного преступного влияния.
- Введены санкции в отношении Дмитрия Фирташа, Павла Фукса, Сергея Чемезова и Михаила Шелкова.
- Аннулировано ряд лицензий на добычу титана и других ресурсов. Лицензии, в частности, на добычу природного газа, возвращены государству.
Назвав результаты заседания, президент отметил, что «наводит порядок» и пожелал хороших выходных.
- 19 марта Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против 19 компаний, которые пользуются недрами Украины.
- В Украине проведут аудит всех разрешений на пользование недрами страны, выданных начиная с 1991 года. В случае выявления нарушений при выдаче разрешений, их аннулируют, а недра вернут в пользование украинцев.
- Зеленский заявил, что возвращение недр Украины в собственность государства позволит внедрить «экономический паспорт украинца».