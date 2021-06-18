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«Наводим порядок». Зеленский назвал шесть вопросов, которые рассмотрел СНБО

Автор:
София Телишевская
Дата:
«Наводим порядок». Зеленский назвал шесть вопросов, которые рассмотрел СНБО

Getty

Владимир Зеленский назвал главные результаты заседания СНБО, которое состоялось в пятницу, 18 июня.

Президент перечислил шесть пунктов:

  • Одобрена Стратегия развития оборонно-промышленного комплекса.

Эта стратегия определяет основные направления и задачи государственной военно-промышленной политики и предусматривает усовершенствование системы стандартизации, унификации и управления качеством продукции в соответствии со стандартами НАТО.

  • Рассмотрены вопросы военно-технического сотрудничества Украины с другими государствами.
  • Продолжены санкции против ряда лиц, ограничения против которых были введены решением СНБО от 21 июня 2018 года.
  • Принято решение о введении санкций против 12 лиц, находящихся в статусе субъекта повышенного преступного влияния.
  • Введены санкции в отношении Дмитрия Фирташа, Павла Фукса, Сергея Чемезова и Михаила Шелкова.
  • Аннулировано ряд лицензий на добычу титана и других ресурсов. Лицензии, в частности, на добычу природного газа, возвращены государству.

Назвав результаты заседания, президент отметил, что «наводит порядок» и пожелал хороших выходных.