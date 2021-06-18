Зеленський купив облігації внутрішньої держпозики на 2,7 млн грн

Президент Володимир Зеленський купив 100 облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) на 2,73 млн гривень.

Покупка відбулася 3 червня, про що він вказав у майновому стані держреєстру декларацій.

Лідер держави придбав облігації через ОТП Банк. Номінальна вартість цінних паперів за одиницю склала 27 345 грн.

В той же день, 3 червня, Зеленський в іншому повідомленні в держреєстрі декларацій вказав, що отримав 2,78 млн грн доходу від погашення вартості ОВДП.