Зеленский купил облигации внутреннего госзайма на 2,7 млн грн

Президент Владимир Зеленский купил 100 облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) на 2,73 млн гривен.

Покупка состоялась 3 июня, о чем он указал в имущественном состоянии госреестра деклараций.

Глава государства приобрел облигации через ОТП Банк. Номинальная стоимость ценной бумаги за единицу составила 27 345 грн.

В тот же день, 3 июня, Зеленский в другом сообщении в госреестре деклараций указал, что получил 2,78 млн грн дохода от погашения стоимости ОВГЗ.