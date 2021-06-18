«Відповідало вимогам». У Міноборони прокоментували закупівлі «старого дизеля» у компанії з орбіти Медведчука

Міністерство оборони запевняє, що закуповувало «старий дизель» у компанії, пов’язаної із нардепом «Опозиційної платформи — За життя» Віктором Медведчуком, підозрюваним у держзраді, відповідно до закону, коштом державного бюджету за централізованими розрахунками.
Про це йдеться у відповіді міністерства, яке посилається на дані командування Сил логістики Збройних сил, на запит «Радіо Свобода».
«Паливо дизельне, яке закуповувалось протягом 2016 року, відповідало вимогам нормативних документів, випадків виходу з ладу озброєння та військової техніки Збройних сил України, пов’язаних із застосуванням зазначеного пального не зафіксовано», — додали у відомстві.
Також у Міноборони зазначили, що загалом у 2016 році за результатами процедур закупівель дизельного палива були укладені 13 договорів з ТОВ «Трейд Коммодіті», ДП «Прикарпатзахідтранс» та ТОВ «Вог Аеро Джет».
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