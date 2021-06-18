Лідер КНДР Кім Чен Ин: Країна повинна готуватись до діалогу та конфронтації із США

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що його країні необхідно підготуватися до «діалогу і конфронтації» з США — «особливо повністю підготуватися до конфронтації».

Про це він заявив на зустрічі керівників вищої ланки правлячої Трудової партії, цитує BBC.

Він сказав, що їм потрібно «особливо добре підготуватися до конфронтації, щоб захистити гідність держави і інтереси для незалежного розвитку», а також гарантувати мир і безпеку Північної Кореї. Лідер КНДР наголосив, що країна «різко і оперативно» відреагує на будь-які події та зосередить зусилля на встановленні стабільного контролю над ситуацією на Корейському півострові.