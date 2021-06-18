Лидер КНДР Ким Чен Ын: Страна должна готовиться к диалогу и конфронтации с США

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его стране необходимо подготовиться к «диалогу и конфронтации» с США — «особенно полностью подготовиться к конфронтации».

Об этом он заявил на встрече руководителей высшего звена правящей Трудовой партии, цитирует BBC.

Он сказал, что им нужно «особенно хорошо подготовиться к конфронтации, чтобы защитить достоинство государства и интересы для независимого развития», а также гарантировать мир и безопасность Северной Корее. Лидер КНДР подчеркнул, что страна «резко и оперативно» отреагирует на любые события и сосредоточит усилия на установлении стабильного контроля над ситуацией на Корейском полуострове.