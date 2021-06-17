У день народження Гандзюк біля будівлі МВС палили фаєри

У Києві біля будівлі Міністерства внутрішніх справ пройшла акція в день народження херсонської активістки Катерини Гандзюк, яка була вбита у 2018 році. Близько 200 активістів вимагали справедливого розслідування.
Про це повідомляє «Радіо Свобода».
В акції брали участь ініціатива «Хто замовив Катю Гандзюк», адвокат Масі Найєм, а також активісти Сергій Стерненко і Роман Ратушний.
Учасники хотіли запитати у керівників міністерства, зокрема у міністра Арсена Авакова, про розслідування справи та дізнатися, чому досі не покарані замовники нападу, зокрема колишній голова Херсонської облради Владислав Мангер.
Активісти заявили про саботаж справи з боку Арсена Авакова та його заступника Антона Геращенка. Причетними до вбивства вони вважають колишнього керівника Національної поліції Херсонської області Артура Мерікова (міг попередити організатора) і колишнього підлеглого Мерікова Сергія Курділова (імовірно, вів слідство хибним шляхом).
Учасники акції написали на асфальті прізвища Аваков, Геращенко, Меріков, Курділов і перекреслили їх червоними смугами. У кінці вони запалили фаєри.
Зіткнень з поліцією не було. До активістів з МВС ніхто не вийшов.
- Громадська активістка Катерина Гандзюк померла в київській лікарні 4 листопада 2018 року після того, як трьома місяцями раніше в Херсоні її облили сірчаною кислотою. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк затримали шістьох осіб.
- 25 червня 2020 року Офіс генерального прокурора завершив розслідування у справі про вбивство Гандзюк.
- Прокуратура просить для Мангера й Левіна (організатор) по 12 років вʼязниці. Обидва підозрювані заперечують свою провину. Також відомо, що сімʼя Катерини Гандзюк вимагає від Мангера і Левіна 23 мільйони гривень за моральну шкоду.