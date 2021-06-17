В день рождения Гандзюк у здания МВД жгли фаеры

В Киеве возле здания Министерства внутренних дел прошла акция в день рождения херсонской активистки Екатерины Гандзюк, которая была убита в 2018 году. Около 200 активистов требовали справедливого расследования.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

В акции участвовали инициатива «Кто заказал Катю Гандзюк», адвокат Маси Найем, а также активисты Сергей Стерненко и Роман Ратушный.

Участники хотели спросить у руководителей министерства, в частности у министра Арсена Авакова, о расследовании дела и узнать, почему до сих пор не наказаны заказчики нападения, в том числе бывший глава Херсонского облсовета Владислав Мангер.

Активисты заявили о саботаже дела со стороны Арсена Авакова и его заместителя Антона Геращенко. Причастными к убийству они считают бывшего руководителя Национальной полиции Херсонской области Артура Мерикова (мог предупредить организатора) и бывшего подчиненного Мерикова Сергея Курдилова (вероятно, вел следствие по ложному следу).

Участники акции написали на асфальте фамилии Аваков, Геращенко, Мериков, Курдилов и перечеркнули их красными полосами. В конце они зажгли фаеры.

Столкновений с полицией не было. К активистам из МВД никто не вышел.