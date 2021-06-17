Лідер республіканців розкритикував Байдена за «слабкість» позицій на саміті з президентом РФ

Лідер республіканської партії Кевін Маккарті розкритикував саміт президента США Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним, заявивши про «слабкість» позицій очільника Білого дому.

Про це повідомляє CNN.

Він наголосив, що у питанні кібератак не повинно існувати жодних списків з 16 структур.

«Чого бракує в списку? Та вся американська інфраструктура має бути поза досяжністю для кібератак», — зазначив Маккарті.

Він нагадав, що у російській вʼязниці утримують двох ветеранів морської піхоти, а також Путін мовчить про увʼязнення опозиціонерів його режиму.

«Знаючи ці факти, президент Байден повинен був використати саміт, щоб відстояти наші національні інтереси і надіслати світові повідомлення про те, що Сполучені Штати будуть притягувати Росію до відповідальності за низку проступків. На жаль, президент Байден дав Володимиру Путін пас», — зазначив лідер республіканської партії.

Також він нагадав Байденові, як 45-ий президент США Дональд Трамп у 2018 році, відмовився підтримати оцінку уряду США про те, що Росія втручалася в президентські вибори 2016 року, сказавши, що він «не бачить жодної ознак причетності».