Лидер республиканцев раскритиковал Байдена за «слабость» позиций на саммите с президентом РФ

Лидер республиканской партии Кевин Маккарти раскритиковал саммит президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным, заявив о «слабости» позиций главы Белого дома.

Об этом сообщает CNN.

Он отметил, что в вопросе кибератак не должно существовать никаких списков с 16 структур.

«Чего не хватает в списке? Да вся американская инфраструктура должна быть вне досягаемости для кибератак», — отметил Маккарти.

Он напомнил, что в российской тюрьме содержат двух ветеранов морской пехоты, а также Путин молчит о тюремном заключении оппозиционеров его режима.

«Зная эти факты, президент Байден должен был использовать саммит, чтобы отстоять наши национальные интересы и направить миру сообщение о том, что Соединенные Штаты будут привлекать Россию к ответственности за ряд проступков. К сожалению, президент Байден дал Владимиру Путин пас», — отметил лидер республиканской партии.

Также он напомнил Байдену, как 45-ий президент США Дональд Трамп в 2018 году, отказался поддержать оценку правительства США о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года, сказав, что он «не видит никаких признаков причастности».