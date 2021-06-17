України 23 червня відкриє всі пункти пропуску з Польщею

У середу, 23 червня, Україна відкриє всі пункти пропуску на кордоні Польщею. Рішення прийнято на тлі послаблення карантинних обмежень.

Начальник управління прикордонного контролю Держприкордонслужби Юрій Лисюк заявив, що пункти будуть відкриті опівночі. Йдеться про раніше закриті пункти Смільниця, Угринів (Львівська область) і Устилуг (Волинська область).

Лисюк зазначив, що після відкриття всіх пропусків на кордоні з Польщею пасажиропотік і черги зменшаться. Він додав, що перетинати кордон краще з понеділка по середу, коли немає черг.