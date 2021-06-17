Украина 23 июня откроет все пункты пропуска с Польшей

В среду, 23 июня, Украина откроет все пункты пропуска на границе Польшей. Решение принято на фоне ослабления карантинных ограничений.

Начальник управления погранконтроля Госпогранслужбы Юрий Лысюк заявил, что пункты будут открыты в полночь. Речь о ранее закрытых пунктах Смильница, Угринов (Львовская область) и Устилуг (Волынская область).

Лысюк отметил, что после открытия всех пропусков на границе с Польшей пассажиропоток и очереди уменьшатся. Он добавил, что пересекать границу лучше с понедельника по среду, когда нет очередей.