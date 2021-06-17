Комітет Ради відправив на доопрацювання законопроєкт Зеленського про «деолігархізацію»

Комітет Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС зазначив, що закон президента Володимира Зеленського № 5599 про «деолігархізацію» потребує доопрацювання.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

«Законопроєкт № 5599 не суперечить цілям Угоди про асоціацію з ЄС, але потребує доопрацювання, щоб врахувати положення статті 282 Угоди про асоціацію щодо належного дотримання принципу правової визначеності», — йдеться у повідомленні.

Члени комітету рекомендують під час доопрацювання врахувати Європейську конвенцію з прав людини, Гельсінський Заключний Акт та рекомендації Парламентської Асамблеї Ради Європи № 1516. Також Комітет наголосив, що законопроєкт потребує висновку Уповноваженого ВР з прав людини.