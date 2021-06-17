Комітет Ради відправив на доопрацювання законопроєкт Зеленського про «деолігархізацію»

Комітет Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС зазначив, що закон президента Володимира Зеленського № 5599 про «деолігархізацію» потребує доопрацювання.
Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.
«Законопроєкт № 5599 не суперечить цілям Угоди про асоціацію з ЄС, але потребує доопрацювання, щоб врахувати положення статті 282 Угоди про асоціацію щодо належного дотримання принципу правової визначеності», — йдеться у повідомленні.
Члени комітету рекомендують під час доопрацювання врахувати Європейську конвенцію з прав людини, Гельсінський Заключний Акт та рекомендації Парламентської Асамблеї Ради Європи № 1516. Також Комітет наголосив, що законопроєкт потребує висновку Уповноваженого ВР з прав людини.
- Нагадаємо, що Зеленський 2 червня подав до Верховної Ради свій законопроєкт про деолігархізацію. Також глава держави заявив про намір винести питання про статус олігархів на Всеукраїнський референдум.
- Відповідно до законопроєкту визначати, хто є олігархом, буде Рада національної безпеки і оборони (РНБО) за чотирма критеріями. Потім олігархів вноситимуть у відповідний реєстр, доступ до якого буде публічним. Сам закон щодо олігархів після набуття чинності діятиме 10 років.
- Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що критеріям, за якими можуть внести в реєстр олігархів, відповідають бізнесмен Ігор Коломойський і лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко.