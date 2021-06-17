РНБО таки збереться 18 червня. Розглянуть нові санкції, стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу і питання під грифом «Таємно»

Рада національної безпеки й оборони збереться на засідання у п’ятницю, 18 червня.
Про це повідомляється на сайті РНБО.
Як зазначається, засідання розпочнеться о 17:00, після чого орієнтовно через годину відбудеться брифінг секретаря РНБО України Олексія Данілова.
Під час засідання Рада національної безпеки й оборони розгляне стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України та застосування персональних санкцій.
Окрім цього, на засіданні виступить із доповіддю голова Державної служби геології та надр України Роман Опімах.
Ще одне питання, яке обговорюватимуть на засіданні РНБО, засекречене і вказане під грифом «Таємно».
- Раніше голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомляв, що 18 червня засідання РНБО, найімовірніше, не відбудеться.
- 19 березня Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції проти 19 компаній, які користуються надрами України.
- В Україні проведуть аудит усіх дозволів на користування надрами країни, виданих починаючи з 1991 року. У разі виявлення порушень під час видачі дозволів, їх анулюють, а надра повернуть у користування українцям.
- Зеленський заявив, що повернення надр України у власність держави дозволить впровадити «економічний паспорт українця».