СНБО таки соберется 18 июня. Рассмотрят новые санкции, стратегию развития оборонно-промышленного комплекса и вопрос под грифом «Секретно»

Совет национальной безопасности и обороны соберется на заседание в пятницу, 18 июня.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Как отмечается, заседание начнется в 17:00, после чего ориентировочно через час состоится брифинг секретаря СНБО Украины Алексея Данилова.

Во время заседания Совет национальной безопасности и обороны рассмотрит стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины и применение персональных санкций.

Кроме этого, на заседании выступит с докладом глава Государственной службы геологии и недр Украины Роман Опимах.

Еще один вопрос, который будет обсуждаться на заседании СНБО, засекречен и указан под грифом «Секретно».