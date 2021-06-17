В «Слуге народа» сообщили о переносе заседания СНБО

В пятницу, 18 июня, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), вероятнее всего, не соберется на заседание по аудиту разрешений на пользование недрами.

Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, сообщает Интерфакс-Украина.

«Есть много вопросов, но прежде всего готовится СНБО по вопросам недр... Вчера я смотрел, что насчет аудита еще продолжается процесс, и поэтому я думаю, что [заседание СНБО] будет перенесено на неделю, то есть в эту пятницу, скорее всего, его не будет», — заявил он.

Также Арахамия уточнил, что аудит готов на 95%.