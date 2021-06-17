У «Слузі народу» повідомили про перенесення засідання РНБО

У п’ятницю, 18 червня, Рада національної безпеки і оборони (РНБО), найімовірніше, не збереться на засідання щодо аудиту дозволів на користування надрами.

Про це заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Є багато питань, але насамперед готується РНБО з питань надр... Учора я дивився, що стосовно аудиту ще триває процес, і тому я думаю, що [засідання РНБО] буде перенесено на тиждень, тобто в цю пʼятницю, найімовірніше, його не буде», — заявив він.

Також Арахамія уточнив, що аудит готовий на 95%.