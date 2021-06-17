Путін після першої зустрічі з Байденом заявив, що Росія готова до «подальшого діалогу» зі США

Президент Росії Володимир Путін після зустрічі з главою Білого дому Джо Байденом заявив, що РФ відкрита до подальшого діалогу з США.

Про це повідомляє ТАСС.

«Ми зі свого боку будемо захищати наші інтереси. Ми готові до продовження цього діалогу настільки, наскільки буде готова американська сторона», — сказав Путін і висловив надію, що ніхто не буде заважати його американському колезі Джо Байдену «спокійно працювати».

За словами Володимира Путіна, образ, який створюють ЗМІ президенту США Джо Байдену, не відповідає дійсності, в реальності глава Білого дому є «справжнім професіоналом, з яким треба дуже уважно працювати».

«Я хочу сказати, що той образ — образ президента Байдена, який малює і наша, і навіть американська преса, — не має нічого спільного з дійсністю», — сказав очільник Кремля.