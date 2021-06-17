Путин после первой встречи с Байденом заявил, что Россия готова к «дальнейшему диалогу» с США

Президент России Владимир Путин после встречи с главой Белого дома Джо Байденом заявил, что РФ открыта к дальнейшему диалогу с США.

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы со своей стороны будем защищать наши интересы. Мы готовы к продолжению этого диалога настолько, насколько будет готова американская сторона», — сказал Путин и выразил надежду, что никто не будет мешать его американскому коллеге Джо Байдену «спокойно работать».

По словам Владимира Путина, образ, который создают СМИ президенту США Джо Байдену, не соответствуют действительности, в реальности глава Белого дома и является настоящим профессионалом, с которым надо очень внимательно работать.

«Я хочу сказать, что тот образ — образ президента Байдена, который рисует и наша, и даже американская пресса, — ничего общего не имеет с действительностью», — сказал глава Кремля.