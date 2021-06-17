«Відштовхування та взаємодія». ЄС представив стратегію відносин з Росією

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель представив спільний документ зовнішньополітичної служби ЄС і Єврокомісії, у якому викладена стратегія відносин з Росією. Документ базується на принципах відштовхування, стримування і взаємодії.
«ЄС мусить бути реалістичним і готуватися до подальшого погіршення відносин з Росією», — сказав Боррель у швейцарській Женеві та додав, що «Європейський Союз засвідчує єдність, попри намагання Росії розділити блок».
Через окупацію Криму відносини Росії та ЄС значно погіршились, також Європа невдоволена арештом російського опозиціонера Олексія Навального.
У ЄС наголошують, що Росія підриває міжнародне право та ключові принципи ОБСЄ і Ради Європи, які вона зобовʼязалась виконувати. А також Кремль намагається впливати на ЄС, втручатися в його політику та зсередини країн-членів дестабілізувати ситуацію.
Представлений документ на саміті ву Брюсселі 24—25 червня обговорять лідери ЄС і вже на його основі розроблять шляхи подальшого розвитку політики ЄС щодо Росії.
Підготовлений документ містить пʼять тез, які схвалені ще у 2016 році і є орієнтиром для відносин між ЄС і РФ:
- повне виконання Мінських домовленостей як ключова умова будь-яких істотних змін у відносинах ЄС;
- зміцнення відносин зі східними партнерами ЄС та іншими сусідами;
- підвищення стійкості ЄС;
- вибіркова взаємодія з Росією з питань, які перебувають в інтересах ЄС;
- підтримка міжлюдських контактів і громадянського суспільства в Росії.
Відштовхування: ЄС виступатиме проти порушень прав людини та захищатиме демократичні цінності, зокрема на міжнародних форумах. ЄС продовжуватиме заявляти про систематичні порушення Росією міжнародного права в Україні, Грузії та інших країнах.
ЄС підтвердить свою підтримку України та її територіальної цілісності, суверенітету і незалежності. Це передбачає заклик до Росії як сторони конфлікту взяти на себе відповідальність і повністю виконати Мінські угоди.
ЄС надалі реагуватиме на зловмисні дії російського уряду, зокрема на гібридні загрози, і намагатиметься обмежити ресурси, які допомагають Росії шкодити зовнішній політиці.
Стримування: стратегія пропонує протидіяти загрозам і зловмисним діям РФ більш систематично і узгоджено, забезпечуючи при цьому координацію з партнерами-однодумцями, такими як НАТО і G7.
ЄС націлений розвивати потенціал кібербезпеки та зміцнювати протистояння гібридним загрозам. Також Євросоюз посилить підтримку східних партнерів, працюючи над повною реалізацією потенціалу Східного партнерства.
Взаємодія: для просування своїх власних інтересів ЄС хоче залучати Росію до боротьби з пандемією коронавірусу , зміною клімату та іншими екологічними проблемами.
Стратегія також пропонує більш технічну взаємодію з урядом щодо економічних питань. ЄС буде розширювати контакти між людьми, що може включати спрощення візового режиму для деяких громадян Росії, а також посилить підтримку російського громадянського суспільства і правозахисників.
Європейський Союз наголошує на необхідності співпраці з РФ в рамках «Північного виміру» в Арктиці для запобігання регіональним конфліктам, а також глобальним — від Ірану та Близького Сходу до Афганістану, від боротьби з тероризмом до нерозповсюдження ядерної зброї.
- 16 червня у Женеві пройшла перша зустріч президентів США та РФ Джо Байдена і Володимира Путіна. За результатами саміту політики дали дві окремі пресконференції. Їхня зустріч закінчилася на годину раніше, ніж планувалося.
- «Бабель» зібрав головні тези з пресконференції Володимира Путіна, який виступав першим, а також найважливіше з виступу Джо Байдена. Глава Білого дому не назвав головний висновок зустрічі, але про довіру до Путіна сказав наступне: «Справа не в довірі, а у власних інтересах і верифікації». На його переконання, Росія не повинна диктувати світові порядок денний, також Байден підтвердив незламну підтримку територіальній цілісності та суверенітету України.