«Відштовхування та взаємодія». ЄС представив стратегію відносин з Росією

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель представив спільний документ зовнішньополітичної служби ЄС і Єврокомісії, у якому викладена стратегія відносин з Росією. Документ базується на принципах відштовхування, стримування і взаємодії. «ЄС мусить бути реалістичним і готуватися до подальшого погіршення відносин з Росією», — сказав Боррель у швейцарській Женеві та додав, що «Європейський Союз засвідчує єдність, попри намагання Росії розділити блок». Через окупацію Криму відносини Росії та ЄС значно погіршились, також Європа невдоволена арештом російського опозиціонера Олексія Навального. У ЄС наголошують, що Росія підриває міжнародне право та ключові принципи ОБСЄ і Ради Європи, які вона зобовʼязалась виконувати. А також Кремль намагається впливати на ЄС, втручатися в його політику та зсередини країн-членів дестабілізувати ситуацію.

Представлений документ на саміті ву Брюсселі 24—25 червня обговорять лідери ЄС і вже на його основі розроблять шляхи подальшого розвитку політики ЄС щодо Росії. Підготовлений документ містить пʼять тез, які схвалені ще у 2016 році і є орієнтиром для відносин між ЄС і РФ: повне виконання Мінських домовленостей як ключова умова будь-яких істотних змін у відносинах ЄС;

зміцнення відносин зі східними партнерами ЄС та іншими сусідами;

підвищення стійкості ЄС;

вибіркова взаємодія з Росією з питань, які перебувають в інтересах ЄС;

підтримка міжлюдських контактів і громадянського суспільства в Росії. Відштовхування: ЄС виступатиме проти порушень прав людини та захищатиме демократичні цінності, зокрема на міжнародних форумах. ЄС продовжуватиме заявляти про систематичні порушення Росією міжнародного права в Україні, Грузії та інших країнах. ЄС підтвердить свою підтримку України та її територіальної цілісності, суверенітету і незалежності. Це передбачає заклик до Росії як сторони конфлікту взяти на себе відповідальність і повністю виконати Мінські угоди. ЄС надалі реагуватиме на зловмисні дії російського уряду, зокрема на гібридні загрози, і намагатиметься обмежити ресурси, які допомагають Росії шкодити зовнішній політиці. Стримування: стратегія пропонує протидіяти загрозам і зловмисним діям РФ більш систематично і узгоджено, забезпечуючи при цьому координацію з партнерами-однодумцями, такими як НАТО і G7. ЄС націлений розвивати потенціал кібербезпеки та зміцнювати протистояння гібридним загрозам. Також Євросоюз посилить підтримку східних партнерів, працюючи над повною реалізацією потенціалу Східного партнерства.