Рада Євросоюзу доручила Боррелю підготувати проєкт військової концепції ЄС

Рада Євросоюзу доручила главі дипломатії ЄС Жозепу Боррелю до листопада 2021 року подати проєкт першої військової концепції ЄС «Стратегічний компас».
Про це йдеться у заяві на сайті Ради ЄС.
«Рада закликає верховного представника у закордонних справах і політиці безпеки представити перший проєкт «Стратегічного компасу» для обговорення на засіданні в листопаді», — йдеться в повідомленні.
У Раді ЄС зазначають, що «Стратегічний компас» повинен підвищити рівень безпеки і оборони країн союзу. Крім того, підвищити здатність ЄС діяти автономно та протистояти загрозам і викликам глобальної безпеки.
- Зазначимо, Боррель 7 травня заявляв у своєму блозі, що вперше в програмі Євросоюзу щодо співпраці в сфері безпеки і оборони взяли участь країни, що не є державами-членами, — це США, Канада і Норвегія.