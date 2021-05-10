Совет Евросоюза поручил Боррелю подготовить проект военной концепции ЕС

Совет Евросоюза поручил главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю до ноября 2021 года подать проект первой военной концепции ЕС «Стратегический компас».

Об этом говорится в заявлении на сайте Совета ЕС.

«Совет призывает верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности представить первый проект «Стратегического компаса» для обсуждения на заседании в ноябре», — говорится в сообщении.

В Совете ЕС отмечают, что «Стратегический компас» должен повысить уровень безопасности и обороны стран союза. Кроме того, повысить способность ЕС действовать автономно и противостоять угрозам и вызовам глобальной безопасности.