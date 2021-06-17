«Отталкивание и взаимодействие». ЕС представил стратегию отношений с Россией

Глава дипломатии Евросоюза Жосеп Боррель представил совместный документ внешнеполитической службы ЕС и Еврокомиссии, в котором изложена стратегия отношений с Россией. Документ базируется на принципах отталкивания, сдерживания и взаимодействия.
«ЕС должен быть реалистичным и готовиться к дальнейшему ухудшению отношений с Россией», — сказал Боррель в швейцарской Женеве и добавил, что «Европейский Союз подтверждает единство, несмотря на попытки России разделить блок».
Из-за оккупации Крыма отношения России и ЕС значительно ухудшились, кроме того Европа недовольна арестом российского оппозиционера Алексея Навального.
В ЕС отмечают, что Россия подрывает международное право и ключевые принципы ОБСЕ и Совета Европы, которые она обязалась выполнять. А также Кремль пытается влиять на ЕС, вмешиваться в его политику и изнутри стран-членов дестабилизировать ситуацию.
Представленный документ на саммите в Брюсселе 24—25 июня обсудят лидеры ЕС и уже на его основе разработают пути дальнейшего развития политики ЕС в отношении России.
Подготовленный документ содержит пять тезисов, которые одобрены еще в 2016 году и являются ориентиром для отношений между ЕС и РФ:
- полное выполнение Минских договоренностей как ключевое условие любых существенных изменений в отношениях ЕС;
- укрепление отношений с восточными партнерами ЕС и другими соседями;
- повышение устойчивости ЕС;
- выборочное взаимодействие с Россией по вопросам, которые находятся в интересах ЕС;
- поддержка контактов между людьми и гражданского общества в России.
Отталкивание: ЕС будет выступать против нарушений прав человека и защищать демократические ценности, в частности на международных форумах. ЕС будет продолжать заявлять о систематических нарушениях Россией международного права в Украине, Грузии и других странах.
ЕС подтвердит свою поддержку Украины и ее территориальной целостности, суверенитета и независимости. Это предполагает призыв к России как стороне конфликта взять на себя ответственность и полностью выполнить Минские соглашения.
ЕС в дальнейшем будет реагировать на злонамеренные действия российского правительства, в частности на гибридные угрозы, и пытаться ограничить ресурсы, которые помогают России вредить внешней политике.
Сдерживание: стратегия предлагает противодействовать угрозам и злонамеренным действиям РФ более систематически и согласованно, обеспечивая при этом координацию с партнерами-единомышленниками, такими как НАТО и G7.
ЕС нацелен развивать потенциал кибербезопасности и укреплять противостояния гибридным угрозам. Также Евросоюз усилит поддержку восточных партнеров, работая над полной реализацией потенциала Восточного партнерства.
Взаимодействие: для продвижения своих собственных интересов ЕС хочет привлекать Россию к борьбе с пандемией коронавируса и изменением климата и другими экологическими проблемами.
Стратегия предлагает более техническое взаимодействие с правительством по экономическим вопросам. ЕС будет расширять контакты между людьми, что может включать упрощение визового режима для некоторых граждан России, а также усилит поддержку российского гражданского общества и правозащитников.
Европейский Союз отмечает необходимость сотрудничества с РФ в рамках «Северного измерения» в Арктике для предотвращения региональных конфликтов, а также и глобальных — от Ирана и Ближнего Востока до Афганистана, от борьбы с терроризмом до нераспространения ядерного оружия.
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