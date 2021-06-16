Байден подарував Путіну окуляри-авіатори і статуетку, натомість отримав хохломський сувенір

Президенти Росії та США в рамках саміту на віллі Ла Гранж у Женеві обмінялися подарунками.

Про це повідомляють ТАСС і Axios.

Спікер лідера РФ Володимира Путіна повідомив, що Джо Байден отримав у подарунок письмовий набір з хохломським розписом «Москва».

Байден подарував Путіну окуляри-авіатори від Randolph, які популярні серед льотчиків бойових літаків, і кришталеву статуетку бізона на постаменті з дерева від компанії Steuben Glass. На статуетці викарбувано напис на честь зустрічі лідерів двох країн.