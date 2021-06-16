Байден подарил Путину очки-авиаторы и статуэтку, взамен получил хохломской сувенир

Президенты России и США в рамках саммита на вилле Ла Гранж в Женеве обменялись подарками.
Об этом сообщают ТАСС и Axios.
Спикер лидера РФ Владимира Путина сообщил, что Джо Байден получил в подарок письменный набор «Москва» с хохломской росписью.
Байден подарил Путину очки-авиаторы от Randolph, которые популярны среди летчиков боевых самолетов, и хрустальную статуэтку бизона на постаменте из дерева от компании Steuben Glass. На статуэтке выгравирована надпись в честь встречи лидеров двух стран.
- 16 июня в Женеве прошла встреча Байдена и Путина, на которой они обсудили Украину, кибератаки, российско-американские отношения, Арктику и многие другие вопросы.
- Байден на итоговой пресс-конференции рассказал, что заявил главе РФ о всецелой поддержке Украины и готовности реагировать на атаки против союзников.
- Путин по итогам встречи был более многословным. Он сказал, что тему Украины он с Байденом затрагивал, но «не очень подробно».