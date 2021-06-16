Комісія оголосила конкурс на посаду директора Бюро економічної безпеки

Конкурсна комісія почала відбір кандидатур на посаду директора Бюро економічної безпеки України. Про це повідомляє Урядовий портал.

Директора установи призначає Кабмін за поданням прем’єр-міністра за результатами відкритого конкурсу. Кандидатуру директора відбирає конкурсна комісія. До неї входять 3 представники від РНБО, 3 від Ради, 3 від уряду. Термін перебування на посаді — 5 років і не більше ніж два терміни поспіль.

Директором Бюро може бути громадянин України, не молодший 35 років, який має вищу юридичну та (або) економічну освіту за ступенем не нижче магістра. Стаж роботи за спеціальністю має бути не менше 10 років. Також у кандидата має бути досвід роботи на керівних посадах в органах державної влади, на підприємствах (незалежно від форми власності) не менше 5 років. Окрім цього, потенційний очільник Бюро має вільно володіти державною мовою.

Після створення Бюро у партії «Слуга народу» пояснювали, що БЕБ — це насамперед орган аналітичний, він проводитиме розслідування через бази даних органів державної влади, а не вилучатиме у підприємств документи та сервери. Працівники аналітичних підрозділів не матимуть повноважень застосовувати поліцейські заходи.

У 2021 році на фінансування відомства заклали 587 мільйонів гривень. Зазначимо, що створення Бюро економічної безпеки — це частина міжнародних зобов’язань України, одна з вимог Меморандуму з МВФ та Європейським Союзом.