Комиссия объявила конкурс на должность директора Бюро экономической безопасности

Конкурсная комиссия начала отбор кандидатур на должность директора Бюро экономической безопасности Украины. Об этом сообщает Правительственный портал.

Директора Бюро назначает Кабмин по представлению премьер-министра по результатам открытого конкурса. Кандидатуру директора отбирает конкурсная комиссия. В нее входят 3 представителя от СНБО, 3 от Рады, 3 от правительства. Срок пребывания на должности — 5 лет и не более двух сроков подряд.

Директором Бюро может быть гражданин Украины не моложе 35 лет, у которого есть высшее юридическое и (или) экономическое образование по степени не ниже магистра. Стаж работы по специальности должен быть не менее 10 лет. Также у кандидата должен быть опыт работы на руководящих должностях в органах государственной власти, на предприятиях (независимо от формы собственности) не менее 5 лет. Кроме этого, потенциальный глава Бюро должен свободно владеть государственным языком.

После создания Бюро в партии «Слуга народа» объясняли, что БЭБ — это, прежде всего, орган аналитический, он будет проводить расследование через базы данных органов государственной власти, а не изымать у предприятия документы и серверы. У работников аналитических подразделений не будет полномочий на применение полицейских мер.

В 2021 году на финансирование Бюро заложили 587 миллионов гривен. Отметим, что создание Бюро экономической безопасности — это часть международных обязательств Украины, одно из требований Меморандума с МВФ и Европейским Союзом.