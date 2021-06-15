Зеленський наклав вето на закон, який послаблює відповідальність за брехню в деклараціях

Президент України Володимир Зеленський ветував закон, що послаблює відповідальність за недостовірне декларування. Про це повідомляє Офіс президента.
В ОП пояснили, що закон дозволяє притягнути чиновника до кримінальної відповідальності лише за недостовірне декларування об’єктів, про які йому повідомили члени родини. Це, своєю чергою, дає лазівку недобросовісним декларантам для того, щоб не зазначати у своїх деклараціях майно, яким володіють чи користуються їхні родичі, пояснюючи це тим, що члени їхньої сім’ї нібито не повідомили їм про це майно.
Нагадаємо, що за цей законопроєкт № 4651 Рада проголосувала 3 червня, його ініціював сам Зеленський.
- Запровадження системи електронного декларування було вимогою Європейського Союзу для встановлення безвізового режиму з Україною.
- 4 грудня 2020 року Верховна Рада повернула кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації — депутати ухвалили законопроєкт, який передбачає штраф і обмеження свободи, але не тюремне увʼязнення. У червні Рада все ж повернула увʼязнення за брехню у деклараціях.
- 27 жовтня 2020 року Велика палата КСУ визнала неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування та приховування майна. Пізніше стало відомо, що КС визнав неконституційними повноваження НАЗК моніторити спосіб життя чиновників.