Американський штат Вермонт першим у країні вакцинував 80% населення — і повністю скасував карантин

Американський штат Вермонт першим у країні провакцинував від коронавірусу принаймні однією дозою 80% населення старше 18 років. Відтак у штаті скасовують всі ковідні обмеження. Про це повідомляє New England Cable News.

Губернатор штату Вермонт Філ Скотт оголосив, що знімає решту обмежень відразу після того, як штат переступив цей рубіж вакцинації.

«Ви зробили це краще, ніж будь-де в країні. І це сталося лише через єдність жителів Вермонту, чия відповідальність перед сусідами і суспільством ніколи не відступали», — сказав губернатор.

Також він опублікував у Twitter фото, на якому підписує документ, що скасовує всі коронавірусні обмеження у штаті. Крім того, Скотт сказав, що не буде продовжувати дію наказу про надзвичайний стан у Вермонті — він закінчиться опівночі 15 червня.

Хоча обмеження штату закінчуються, деякі федеральні правила можуть як і раніше, діяти, наприклад, вимоги до масок в літаках і в громадському транспорті. Губернатор також попросив терпіння і поваги до малих підприємств або офісів, які продовжують просити людей носити маски, адже ще не всі пройшли або завершили вакцинацію.

Попри вже значний успіх у вакцинації, штат продовжить забезпечувати себе вакцинами, робити тести, займатись просвітницькою діяльністю щодо щеплень, а також готуватись до того, що, ймовірно, треба буде прищепити дітей молодшого віку.