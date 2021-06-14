В американському Роктоні масштабна пожежа на хімпідприємстві. Місцевих жителів евакуюють

В американському місті Роктон (штат Іллінойс) сталася масштабна пожежа на хімічному підприємстві. Влада евакуювала жителів у радіусі двох кілометрів.
Про це повідомляють CNN і телеканал 23 WIFR.
Пожежа виникла на складах компанії Chemtool Inc., яка виробляє мастильні матеріали. Причини загоряння поки невідомі, але всі складські робітники встигли залишити будівлю.
У місті розгорнули посилені наряди поліції та пожежної служби, а також групи Армії порятунку. Повідомляється, що під час гасіння пожежі постраждав один рятувальник. Інформації про жертв немає.
Через горіння хімматеріалів у місті стоїть сильний смог. Отруйне задимлення поширилося майже на весь Роктон і два сусідні міста.
Влада повідомляє, що на гасіння може піти доба. Вирішується питання про залучення пожежної авіації.
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