В американском Роктоне масштабный пожар на химпредприятии. Местных жителей эвакуируют

В американском городе Роктон (штат Иллинойс) произошел масштабный пожар на химическом предприятии. Власти эвакуировали жителей в радиусе двух километров.

Об этом сообщают CNN и телеканал 23 WIFR.

Пожар начался на складах компании Chemtool Inc., которая производит смазочные материалы. Причины возгорания пока неизвестны, но все складские рабочие успели покинуть здание.

В городе развернули усиленные силы полиции и пожарной службы, а также группы Армии спасения. Сообщается, что во время тушения пожара пострадал один спасатель. Информации о жертвах нет.

Из-за горения химматериалов в городе стоит сильный смог. Ядовитое задымление распространилось почти на весь Роктон и два соседних города.

Власти сообщают, что на тушение могут уйти сутки. Решается вопрос о привлечении пожарной авиации.