МОЗ опублікував розʼяснення щодо вакцинації вагітних. Препарат Sinovac заборонений

Національна експертна група з питань імунопрофілактики рекомендує вагітним жінкам, які мають супутні захворювання або ж високий ризик захворіти на коронавірус, обговорити можливість вакцинації зі своїм сімейним лікарем.

COVID-вакцини, які не містять живих мікроорганізмів, досі не мали негативного впливу на перебіг вагітності тварин під час дослідів із ними.

Якщо на думку лікаря користь від вакцинації перевищує потенційні ризики від неї, то жінку рекомендовано щепити мРНК-вакциною. Серед наявних в Україні — це препарат компанії Pfizer-BioNTech.

У випадку, якщо вагітна жінка отримала перше щеплення вакциною AstraZeneca (Covishield, SKBio), лікар повинен попередити її про співвідношення ризиків і користі від другої дози.

«На основі цього жінка сама вирішуватиме, чи отримувати другу дозу цією ж вакцини під час вагітності чи вже після пологів», — додали в МОЗ.

А вже під час грудного вигодовування жінки можуть щепитися вакцинами Pfizer-BioNTech і AstraZeneca (Covishield, SKBio) без жодних застережень. Однак відповідно до інструкції препарату CoronaVac від Sinovac Biotech, який теж використовують на території України, вакцинувати ним вагітних і жінок, які вигодовують немовлят грудним молоком, заборонено.

У лютому компанії Pfizer і BioNTech повідомляли, що почали дослідження ефективності та безпечності своєї вакцини від коронавірусу для вагітних у віці від 18 років.