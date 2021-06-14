Минздрав опубликовал разъяснение о вакцинации беременных. Препарат Sinovac запрещен

Национальная экспертная группа по вопросам иммунопрофилактики рекомендует беременным женщинам с возможными сопутствующими заболеваниями или высоким риском заболеть коронавирусом, обсудить возможность вакцинации со своим семейным врачом.

COVID-вакцины, которые не содержат живых микроорганизмов, до сих пор не оказывали негативного влияния на течение беременности у животных во время опытов с ними.

Если по мнению врача польза от вакцинации превышает потенциальные риски от нее, то женщину рекомендуется прививать мРНК-вакциной. Среди имеющихся в Украине — это препарат компании Pfizer-BioNTech.

В случае когда беременная получила первую прививку вакциной AstraZeneca (Covishield, SKBio), врач должен предупредить ее о соотношении риска и пользы от второй дозы.

«На основе этого женщина сама решает, получать вторую дозу этой же вакцины во время беременности или уже после родов», — добавили в Минздраве.

А уже во время грудного вскармливания женщины могут прививаться вакцинами Pfizer-BioNTech и AstraZeneca (Covishield, SKBio) без всяких оговорок. Однако согласно инструкции препарата CoronaVac от Sinovac Biotech, который тоже используют на территории Украины, прививать им беременных и кормящих женщин запрещено.

В феврале компании Pfizer и BioNTech сообщили, что начали исследование эффективности и безопасности своей вакцины от коронавируса для беременных в возрасте от 18 лет.