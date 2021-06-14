У Чорне море увійшли британський і нідерландський бойові кораблі

У Чорне море через протоку Босфор увійшли британський ракетний есмінець HMS Defender (D36) і нідерландський ракетний фрегат HNLMS Evertsen (F 805).

Як повідомляє британське командування, кораблі візьмуть участь у навчаннях і маневрах з бойовими кораблями ВМС України, Грузії та Румунії.

Згідно з квітневому анонсу, Defender і Evertsen повинні «продемонструвати солідарність НАТО з союзниками» і взяти участь у забезпеченні морської безпеки в регіоні.