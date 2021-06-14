Убивство Гандзюк: нардеп Кива хоче взяти на поруки Мангера

Народний депутат від «Опозиційної платформи — За життя» Ілля Кива заявив про готовність взяти на поруки колишнього голову Херсонської облради Владислава Мангера. Його звинувачують в організації вбивства активістки, радниці мера Херсона Катерини Гандзюк.
Про це повідомляється на сторінці інціативи «Хто замовив Катю Гандзюк».
«Депутат від ОПзЖ Ілля Кива заявив, що хоче взяти Мангера на поруки. Завтра Ілля має зʼявитися на судове засідання. Давайте сходимо привітаємось?» — йдеться в повідомленні. Засідання розпочнеться о 14:00 у Дніпровському районному суді столиці.
Громадська активістка Катерина Гандзюк померла в київській лікарні 4 листопада 2018 року після того, як трьома місяцями раніше в Херсоні її облили сірчаною кислотою. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк затримали шістьох осіб.
- 25 червня 2020 року Офіс генерального прокурора завершив розслідування у справі про вбивство Гандзюк. Мангер підозрюється в тому, що за попередньою змовою з іншим підозрюваним Олексієм Левіним організував напад на Гандзюк, який призвів до її смерті.
- 6 червня 2019 року Покровський районний суд Дніпропетровської області ухвалив вирок пʼятьом ексбійцям АТО, які брали участь у вбивстві Гандзюк. Тюремні терміни отримали Сергій Торбін (організатор), Микита Грабчук (облив кислотою), Віктор Горбунов (купив кислоту), Вʼячеслав Вишневський (був спостерігачем) і Володимир Васянович (був спостерігачем).
- 16 жовтня 2020 року Ігор Павловський отримав умовний термін — його визнали винним у приховуванні злочину.