«Золота Дзиґа»: Найкращим фільмом року стала стрічка про Донбас Васяновича «Атлантида»

Найкращим фільмом пʼятої Національної кінопремії «Золота Дзиґа» стала стрічка Валентина Васяновича «Атлантида». У ній розповідається про життя Донбасу після повернення до України, події фільму розгортаються у 2025 році.

Про це повідомили у пресслужбі Державного агентства з питань кіно.