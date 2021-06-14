«Золота Дзиґа»: Найкращим фільмом року стала стрічка про Донбас Васяновича «Атлантида»

Найкращим фільмом пʼятої Національної кінопремії «Золота Дзиґа» стала стрічка Валентина Васяновича «Атлантида». У ній розповідається про життя Донбасу після повернення до України, події фільму розгортаються у 2025 році.
Про це повідомили у пресслужбі Державного агентства з питань кіно.
Також кінострічку визнали найкращою ще у п’яти категоріях:
- Найкраща режисерська робота (премія ім. Ю. Г. Іллєнка): Валентин Васянович;
- Найкраща робота художника-постановника: Владлен Одуденко;
- Найкраща операторська робота: Валентин Васянович;
- Найкращий монтаж: Валентин Васянович;
- Найкращі візуальні ефекти: Олексій Москаленко.
Окрім цього, лауреатом нагороди «Відкриття року» стала режисерка фільму «Погані дороги» Наталія Ворожбит, а лауреатом нагороди «Найкращий документальний фільм» — стрічка Ірини Цілик «Земля блакитна, ніби апельсин».
Почесну премію за внесок у розвиток українського кінематографа отримав режисер Роман Балаян.
Уперше відзначили фільм за доступність для людей із порушенням зору або слуху — премією від організації людей з інвалідністю Fight for Right як «Найкращий доступний фільм» нагородили стрічку «Забуті».
- Раніше «Атлантида» отримала Шевченківську премію в номінації «Кіномистецтво».
- У вересні 2019 року фільм назвали найкращим у програмі Венеційського кінофестивалю «Горизонти». 6 листопада того ж року фільм отримав спеціальний приз міжнародного кінофестивалю в Токіо. У серпні 2020-го «Атлантида» потрапила у лонгліст Європейської кіноакадемії, яку також називають «європейським Оскаром».
- У листопаді 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про нагородження режисера фільму «Атлантида» Валентина Васяновича орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Той відмовився від державної нагороди.