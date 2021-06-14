«Золотая Дзига»: Лучшим фильмом года стала лента о Донбассе Васяновича «Атлантида»

Лучшим фильмом пятой Национальной кинопремии «Золотая Дзига» стала лента Валентина Васяновича «Атлантида». В ней рассказывается о жизни Донбасса после возвращения в Украину, события фильма разворачиваются в 2025 году.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства по вопросам кино.
Также киноленту признали лучшей еще в пяти категориях:
- Лучшая режиссерская работа (премия им. Ю. Г. Ильенко): Валентин Васянович;
- Лучшая работа художника-постановщика: Владлен Одуденко;
- Лучшая операторская работа: Валентин Васянович;
- Лучший монтаж: Валентин Васянович;
- Лучшие визуальные эффекты: Алексей Москаленко.
Кроме этого, лауреатом награды «Открытие года» стала режиссер фильма «Плохие дороги» Наталья Ворожбит, а лауреатом награды «Лучший документальный фильм» — лента Ирины Целик «Земля голубая, будто апельсин».
Почетную премию за вклад в развитие украинского кинематографа получил режиссер Роман Балаян.
Впервые отметили фильм за доступность для людей с нарушением зрения или слуха — премией от организации людей с инвалидностью Fight for Right как «Лучший доступный фильм» наградили фильм «Забытые».
- Ранее «Атлантида» получила Шевченковскую премию в номинации «Киноискусство».
- В сентябре 2019 года фильм назвали лучшим в программе Венецианского кинофестиваля «Горизонты». 6 ноября того же года фильм получил специальный приз международного кинофестиваля в Токио. В августе 2020-го «Атлантида» попала в лонг-лист Европейской киноакадемии, которую также называют «европейским Оскаром».
- В ноябре 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении режиссера фильма «Атлантида» Валентина Васяновича орденом «За заслуги» III степени. Тот отказался от государственной награды.