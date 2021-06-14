«Золотая Дзига»: Лучшим фильмом года стала лента о Донбассе Васяновича «Атлантида»

Лучшим фильмом пятой Национальной кинопремии «Золотая Дзига» стала лента Валентина Васяновича «Атлантида». В ней рассказывается о жизни Донбасса после возвращения в Украину, события фильма разворачиваются в 2025 году.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства по вопросам кино.