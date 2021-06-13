Новини

«Хто примножує пізнання, примножує скорботу». Очільник партії «Слуга народу» розповів, як змінився Зеленський за два роки президентства

Автори:
Катерина Кадакова, Марія Жартовська
Дата:
«Хто примножує пізнання, примножує скорботу». Очільник партії «Слуга народу» розповів, як змінився Зеленський за два роки президентства

Президент України Володимир Зеленський за час перебування на посаді став більш поінформованим та більш вимогливим до команди.

Про це заявив очільник партії «Слуга народу» і перший заступник глави однойменної фракції Олександр Корнієнко в інтерв’ю «Бабелю».

«Він став більш поінформованим. [...] Державним людям знання допомагають глибоко зануритися в проблеми і почати ухвалювати більш зважені рішення», — розповів він, цитуючи Книгу Еклезіаста: «Хто примножує пізнання, примножує скорботу».

За словами Корнієнка, зокрема, йдеться про рішення РНБО, які можуть «виглядати емоційними», але «насправді вони набагато глибше відчуті» за рішення дворічної давнини.

«У нього [Зеленського] зʼявляються більш серйозні питання до команди. Вже не просто про нетерпимість до корупції, а й про професіоналізм. Щоб кожен був на своєму місці і щось генерував, як Олександр Кубраков і Віктор Ляшко», — додав голова пропрезидентської партії.

Окремо Корнієнко прокоментував чутки, що Зеленський може балотуватися на другий термін.

«...У нас немає ілюзії, що все можна змінити за пʼять років. [...] Нашу [керівництва партії і фракції] позицію вже всі, напевно, знають. Ми не проти — ми за. Рішення повинно бути його особисте», — наголосив він.

  • Раніше Зеленський назвав головні пріоритети своєї політики. Він виокремив судову реформу, деолігархізацію, а також інфраструктурні проєкти.
  • На підсумковій пресконференції 2020 року Зеленський заявив, що розглядає варіант другого терміну, якщо в нього буде підтримка громадян. При цьому він ухилився від конкретної відповіді, чи буде знову балотуватися на посаду президента: «Я подумаю». Перед виборами президента у 2019 році він обіцяв один термін.
  • На пресконференції за підсумками двох років своєї роботи Зеленський заявив, що його рішення про можливий наступний термін «буде дуже залежати від того відсотка речей, які я пообіцяв і не зробив... від моєї родини».