«Хто примножує пізнання, примножує скорботу». Очільник партії «Слуга народу» розповів, як змінився Зеленський за два роки президентства

Президент України Володимир Зеленський за час перебування на посаді став більш поінформованим та більш вимогливим до команди.

Про це заявив очільник партії «Слуга народу» і перший заступник глави однойменної фракції Олександр Корнієнко в інтерв’ю «Бабелю».

«Він став більш поінформованим. [...] Державним людям знання допомагають глибоко зануритися в проблеми і почати ухвалювати більш зважені рішення», — розповів він, цитуючи Книгу Еклезіаста: «Хто примножує пізнання, примножує скорботу».