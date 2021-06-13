«Кто умножает познания, умножает скорбь». Глава партии «Слуга народа» рассказал, как изменился Зеленский за два года президентства

Президент Украины Владимир Зеленский за время пребывания на посту стал более информированным и более требовательным к команде.

Об этом заявил глава партии «Слуга народа» и первый заместитель главы одноименной фракции Александр Корниенко в интервью «Бабелю».

«Он стал более информированным. [...] Государственным людям знания помогают глубоко погрузиться в проблемы и начать принимать более взвешенные решения», — рассказал он, цитируя Книгу Екклезиаста: «Кто умножает познания, умножает скорбь».