«Семья стоит для меня рядом с Украиной». Зеленский рассказал, от чего будет зависеть его решение идти на второй срок

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что пока рано говорить, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах главы государства.
Об этом он заявил 20 мая на пресс-конференции по итогам двух лет своей работы.
«Рано отвечать», — сказал он.
Впоследствии Зеленский уточнил, что сейчас этот вопрос не актуален, потому что не прошла еще и половина первого срока.
«Это будет очень зависеть от того процента вещей, которые я пообещал и не сделал... Зависит от семьи. Она стоит для меня рядом с Украиной», — пояснил президент.
Кроме этого, он добавил, что каждый президент должен быть лучше предыдущего.
- Ранее Зеленский назвал главные приоритеты своей политики. Он выделил судебную реформу, деолигархизацию, а также инфраструктурные проекты.
- Президент Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции в 2020 году заявил, что рассматривает вариант второго срока, если у него будет поддержка граждан. При этом он уклонился от конкретного ответа, будет ли снова баллотироваться на пост президента: «Я подумаю». Перед выборами президента в 2019 году он обещал один срок.