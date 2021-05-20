«Сімʼя стоїть для мене поряд із Україною». Зеленський розповів, від чого залежатиме його рішення йти на другий термін

Президент України Володимир Зеленський вважає, що поки зарано говорити, чи буде він висувати свою кандидатуру на наступних виборах глави держави.

Про це він заявив 20 травня на пресконференції за підсумками двох років своєї роботи.

«Рано відповідати», — сказав він.

Згодом Зеленський уточнив, що зараз це питання не на часі, бо не минуло ще й половини першого терміну.

«Це буде дуже залежати від того відсотка речей, які я пообіцяв і не зробив... Залежить від моєї родини. Вона стоїть для мене поряд із Україною», — пояснив президент.

Окрім цього, він додав, що кожен президент має бути кращим за попереднього.