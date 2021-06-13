У Києві в центрі масової вакцинації за день щепили рекордну кількість осіб — понад 3 тисячі

У столичному центрі масової вакцинації населення за добу, 12 червня, щепили 3 014 містян. Наразі це рекордний показник для «вакцинації вихідного дня».
Про це повідомила пресслужба КМДА.
Директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбур зазначає, що темпи вакцинації покращились через вдосконалення організаційних моментів та збільшення кількості бригад, які проводять щеплення.
«Минулого тижня ми розмежували потоки бажаючих вакцинуватися на «живу» чергу і чергу з киян, яких запросили смс-повідомленням. А напередодні цих вихідних я провела робочу нараду з представниками системи Helsi, у результаті якої ми запропонували киянам записуватися на щеплення самостійно», – додала Гінзбур.
У столиці наразі працює один центр вакцинації у Міжнародному виставковому центрі за адресою просп. Броварський, 15 (корпус 4, вхід 4-А). Там приймають людей у суботу та неділю.
Загалом в Україні 12 червня щепили 34 870 осіб. Найбільше людей вакцинували у Києві — 4 242, а також у Київській області (3 331).
- Національний план вакцинації від COVID-19 передбачає, що всіх українців прищеплять державним коштом. Цей план складається з пʼяти етапів. На останньому вакцинують усіх, хто не потрапляє до груп ризику.
- 9 червня до України прибули 66 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTTech, які за кошти державного бюджету придбала міжнародна організація Crown Agents.
- До кінця року Україна має отримати 42 мільйони доз вакцин. Так, законтрактовано 34 мільйони доз вакцин: 20 мільйонів доз Pfizer, 10 мільйонів доз Novavax, 2 мільйони доз — AstraZeneca-Covishield, 1,9 мільйона доз вакцини CoronaVac. Окремо в межах міжнародної ініціативи COVAX очікується 8 мільйонів доз вакцин.