У Києві в центрі масової вакцинації за день щепили рекордну кількість осіб — понад 3 тисячі

«Минулого тижня ми розмежували потоки бажаючих вакцинуватися на «живу» чергу і чергу з киян, яких запросили смс-повідомленням. А напередодні цих вихідних я провела робочу нараду з представниками системи Helsi, у результаті якої ми запропонували киянам записуватися на щеплення самостійно», – додала Гінзбур.

Директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбур зазначає, що темпи вакцинації покращились через вдосконалення організаційних моментів та збільшення кількості бригад, які проводять щеплення.

Про це повідомила пресслужба КМДА .

У столичному центрі масової вакцинації населення за добу, 12 червня, щепили 3 014 містян. Наразі це рекордний показник для «вакцинації вихідного дня».

У столиці наразі працює один центр вакцинації у Міжнародному виставковому центрі за адресою просп. Броварський, 15 (корпус 4, вхід 4-А). Там приймають людей у суботу та неділю.

Загалом в Україні 12 червня щепили 34 870 осіб. Найбільше людей вакцинували у Києві — 4 242, а також у Київській області (3 331).