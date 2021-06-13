В Киеве в центре массовой вакцинации за день привили рекордное количество человек — более 3 тысяч

В столичном центре массовой вакцинации населения за сутки, 12 июня, привили 3014 горожан. Сейчас это рекордный показатель для «вакцинации выходного дня».
Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
Директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбур отмечает, что темпы вакцинации улучшились из-за совершенствования организационных моментов и увеличения количества бригад, которые делают прививки.
«На прошлой неделе мы разделили потоки желающих вакцинироваться на «живую» очередь и очередь из киевлян, которых пригласили смс-сообщением. А накануне этих выходных я провела рабочее совещание с представителями системы Helsi, в результате которой мы предложили киевлянам записываться на прививки самостоятельно», — добавила Гинзбур.
В столице пока работает один центр вакцинации в Международном выставочном центре на Броварском проспекте, 15 (корпус 4, вход 4-А). Там принимают людей в субботу и воскресенье.
Всего в Украине 12 июня привили 34 870 человек. Больше всего людей вакцинировали в Киеве — 4 242, а также в Киевской области (3 331).
- Национальный план вакцинации от COVID-19 предусматривает, что всех украинцев привьют за государственный счет. Этот план состоит из пяти этапов. На последнем вакцинируют всех, кто не попадает в группы риска.
- 9 июня в Украину прибыли 66 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNTTech, которые за средства государственного бюджета приобрела международная организация Crown Agents.
- До конца года Украина должна получить 42 миллиона доз вакцин. Так законтрактованы 34 миллиона доз вакцин: 20 миллионов доз Pfizer, 10 миллионов доз Novavax, 2 миллиона доз — AstraZeneca-Covishield, 1,9 миллиона доз вакцины CoronaVac. Отдельно в рамках международной инициативы COVAX ожидается 8 миллионов доз вакцин.