В Україні за добу виявили менше тисячі випадків коронавірусу

В Україні за минулу добу, 13 червня, виявили 857 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед них — 37 дітей та 17 медпрацівників.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоровʼя України.

За даними МОЗ, за останню добу найбільше випадків COVID-19 підтвердили у Києві (114), Дніпропетровській (101), Київській (70), Харківській (52) та Львівській (47) областях.