В Україні за добу виявили менше тисячі випадків коронавірусу

В Україні за минулу добу, 13 червня, виявили 857 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед них — 37 дітей та 17 медпрацівників.
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоровʼя України.
За даними МОЗ, за останню добу найбільше випадків COVID-19 підтвердили у Києві (114), Дніпропетровській (101), Київській (70), Харківській (52) та Львівській (47) областях.
Також зазначається, що за минулу добу госпіталізували 684 особи, померли 33 пацієнти, одужали — 1 652.
За добу методом ПЛР протестували 17 138 осіб, методом ІФА — 4 226 осіб, експрес-тестами — 9 893 осіб.
Від початку пандемії в Україні захворіли 2 223 558 осіб, одужали — 2 127 337 пацієнтів, летальних випадків — 51 679, проведено 10 504 548 ПЛР-тестувань.
- В Україні до 30 червня триває адаптивний карантин, але, за словами премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, ці обмеження планують продовжити до серпня.
- 2 червня Кабмін ухвалив рішення пом’якшити карантин в Україні. Також змінили умови в’їзду, щоб не перебувати на самоізоляції. В МВС оприлюднили список документів, необхідних для в’їзду в Україну.