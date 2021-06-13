В Украине за сутки выявили менее тысячи случаев коронавируса

В Украине за прошлые сутки, 13 июня, выявили 857 новых случаев заболевания коронавирусом. Среди них — 37 детей и 17 медработников.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, за последние сутки больше всего случаев COVID-19 подтвердили в Киеве (114), Днепропетровской (101), Киевской (70), Харьковской (52) и Львовской (47) областях.