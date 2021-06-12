В Украине за сутки чуть более 1 тысячи новых COVID-больных. Выздоровели 5 тысяч людей

В Украине за прошлые сутки зарегистрировали 1 274 новых COVID-больных, среди которых 40 детей и 53 медика. Больше всего новых больных в Киеве (215), Харьковской (104), Киевской (102), Львовской (84) и Донецкой (84) областях.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
За 11 июня в больницы доставили 709 человек. Умерли 69 людей, а выздоровели — 4 905.
Всего за время пандемии в стране зафиксировали 2 222 701 заражение (выздоровели 2 125 685 человек) и 51 646 летальных исходов.
- В Украине в эти выходные, 12 и 13 июня, будут работать 50 центров массовой вакцинации в 15 областях и городе Киеве. В них выбрать вакцину для прививки нельзя, всех желающих прививают китайским препаратом CoronaVac, который одобрен Всемирной организацией здравоохранения.
- В Украине на 12 июня первую прививку от коронавируса получили 1 430 990 людей. Завершили вакцинацию (получили две прививки) 230 420 человек.