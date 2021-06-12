В Украине за сутки чуть более 1 тысячи новых COVID-больных. Выздоровели 5 тысяч людей

В Украине за прошлые сутки зарегистрировали ​​​​1 274 новых COVID-больных, среди которых 40 детей и 53 медика. Больше всего новых больных в Киеве (215), Харьковской (104), Киевской (102), Львовской (84) и Донецкой (84) областях.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За 11 июня в больницы доставили 709 человек. Умерли 69 людей, а выздоровели — 4 905.

Всего за время пандемии в стране зафиксировали 2 222 701 заражение (выздоровели 2 125 685 человек) и 51 646 летальных исходов.