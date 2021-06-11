УАФ хоче визнати гасла «Слава Україні» та «Героям слава» офіційними футбольними символами України

В Українській асоціації футболу хочуть визнати гасла «Слава Україні» та «Героям слава» офіційними футбольними символами України.
Про це у своєму Facebook написав очільник УАФ Андрій Павелко.
«Футбольні символи України, давно визнані усіма нашими вболівальникам і футбольною спільнотою загалом, мають бути захищені і увіковічені в футбольній традиції нашої держави. Тому виступив з ініціативою оперативно скликати онлайн засідання Виконкому УАФ. Ми займаємо чітку позицію, яка уособлює глибоку синергію Української асоціації футболу, мільйонів наших вболівальників і футболістів збірної», — пояснив він.
За його словами, на ранок 11 червня він винесе на розгляд і голосування членів Виконкому УАФ два питання: про затвердження статусу гасел «Слава Україні» та «Героям слава» та про затвердження малого та великого герба національних збірних — зображення карти України.
Також Павелко зазначив, що продовжує перемовини з УЄФА з приводу того, щоб не прибирати гасла з української форми на Євро-2020.
- 6 червня збірна України з футболу презентувала нову форму, в якій вона зіграє на Чемпіонаті Європи 2020 року. На ній зображені контури України з окупованим Росією Кримом і вишиті написи «Слава Україні!» та «Героям Слава!».
- У МЗС Росії та Держдумі буквально відразу ж обурилися. Росіяни вимагали заборонити форму, але УЄФА схвалила її.
- Спочатку УЄФА заявила, що не має претензій до форми української збірної, проте вже 10 червня зобовʼязала УАФ прибрати з комірця гасло «Героям слава!». Там заявили, що гасло має політичну забарвленість.