УАФ хоче визнати гасла «Слава Україні» та «Героям слава» офіційними футбольними символами України

В Українській асоціації футболу хочуть визнати гасла «Слава Україні» та «Героям слава» офіційними футбольними символами України.

Про це у своєму Facebook написав очільник УАФ Андрій Павелко.

«Футбольні символи України, давно визнані усіма нашими вболівальникам і футбольною спільнотою загалом, мають бути захищені і увіковічені в футбольній традиції нашої держави. Тому виступив з ініціативою оперативно скликати онлайн засідання Виконкому УАФ. Ми займаємо чітку позицію, яка уособлює глибоку синергію Української асоціації футболу, мільйонів наших вболівальників і футболістів збірної», — пояснив він.

За його словами, на ранок 11 червня він винесе на розгляд і голосування членів Виконкому УАФ два питання: про затвердження статусу гасел «Слава Україні» та «Героям слава» та про затвердження малого та великого герба національних збірних — зображення карти України.

Також Павелко зазначив, що продовжує перемовини з УЄФА з приводу того, щоб не прибирати гасла з української форми на Євро-2020.