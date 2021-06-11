УАФ хочет признать лозунги «Слава Украине» и «Героям слава» официальными футбольными символами Украины

В Украинской ассоциации футбола хотят признать лозунги «Слава Украине» и «Героям слава» официальными футбольными символами Украины.
Об этом в своем Facebook написал глава УАФ Андрей Павелко.
«Футбольные символы Украины, давно признаны всеми нашими болельщикам и футбольной общественностью в целом, должны быть защищены и увековечены в футбольной традиции нашего государства. Поэтому выступил с инициативой оперативно созвать онлайн заседание Исполкома УАФ. Мы занимаем четкую позицию, которая олицетворяет глубокую синергию Украинской ассоциации футбола, миллионов наших болельщиков и футболистов сборной», — пояснил он.
По его словам, на утро 11 июня он вынесет на рассмотрение и голосование членов Исполкома УАФ два вопроса: об утверждении статуса лозунгов «Слава Украине» и «Героям слава» и об утверждении малого и большого герба национальных сборных — изображение карты Украины.
Также Павелко отметил, что продолжает переговоры с УЕФА по поводу того, чтобы не убирать лозунги с украинской формы на Евро-2020.
- 6 июня сборная Украины по футболу презентовала новую форму, в которой она сыграет на Чемпионате Европы 2020 года. На ней изображены контуры Украины с оккупированным Россией Крымом и вышитые надписи «Слава Украине!» и «Героям Слава!».
- В МИД России и Госдуме буквально сразу же возмутились. Россияне требовали запретить форму, но УЕФА одобрила ее.
- Сначала УЕФА заявила, что не имеет претензий к форме украинской сборной, однако уже 10 июня обязала УАФ убрать с воротника лозунг «Героям слава!». Там заявили, что лозунг имеет политическую окраску.