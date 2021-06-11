УАФ хочет признать лозунги «Слава Украине» и «Героям слава» официальными футбольными символами Украины

В Украинской ассоциации футбола хотят признать лозунги «Слава Украине» и «Героям слава» официальными футбольными символами Украины.

Об этом в своем Facebook написал глава УАФ Андрей Павелко.

«Футбольные символы Украины, давно признаны всеми нашими болельщикам и футбольной общественностью в целом, должны быть защищены и увековечены в футбольной традиции нашего государства. Поэтому выступил с инициативой оперативно созвать онлайн заседание Исполкома УАФ. Мы занимаем четкую позицию, которая олицетворяет глубокую синергию Украинской ассоциации футбола, миллионов наших болельщиков и футболистов сборной», — пояснил он.

По его словам, на утро 11 июня он вынесет на рассмотрение и голосование членов Исполкома УАФ два вопроса: об утверждении статуса лозунгов «Слава Украине» и «Героям слава» и об утверждении малого и большого герба национальных сборных — изображение карты Украины.

Также Павелко отметил, что продолжает переговоры с УЕФА по поводу того, чтобы не убирать лозунги с украинской формы на Евро-2020.