У Росії судитимуть журналіста і блогера Юрія Дудя. Йому закидають пропаганду наркотиків

Московський суд розглядатиме адміністративну справу про пропаганду наркотиків у двох інтервʼю російського журналіста Юрія Дудя. Ідеться про випуски з українським блогером Івангаєм (Іван Рудковський) і російським співаком Моргенштерном (Алішер Валєєв).

Про це з посиланням на правоохоронців повідомляє ТАСС.

«Офіційні психолінгвістичні судові експертизи, проведені в рамках адміністративної справи, підтвердили факти пропаганди наркотиків у двох інтервʼю блогера Юрія Дудя», — повідомила директор Ліги безпечного інтернету, член Громадської палати Росії Катерина Мізуліна.

Матеріали справи направили в Зюзінський районний суд Москви. Звинувачення йому висунули за ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП (пропаганда наркотичних речовин з використанням інтернету). За цією статтею Дудю загрожує покарання у вигляді штрафу до 1,5 мільйона рублів (понад 563 тисяч гривень).